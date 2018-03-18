На выборы президента России пришли почти 60 процентов избирателей

К 19:00 по московскому времени явка избирателей на проходящих 18 марта выборах президента России составляет 59,93 процента.

Рекордсменом пока является республика Тыва — явка там составила более 83 процентов, на втором месте Кемеровская область — почти 75 процентов, передает телеканал "Россия 24".

На Дальнем Востоке и в Сибири уже несколько часов идет активная обработка бюллетеней — голосование там давно завершилось. Всего по стране работали, а где-то еще продолжают работать более 97 тысяч избирательных участков. Еще около 400 участков открыты за рубежом. Право голоса в России имеют почти 109 миллионов человек.

Более пяти с половиной из них сегодня воспользовались услугой "Мобильный избиратель" и голосовали не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания. Еще из нововведений — бюллетени имеют повышенные степени защиты, и изготовители заверяют, что подделать их нельзя. Комплексов электронной обработки — КОИБов — было сегодня в два с лишним раза больше, чем раньше.

А еще впервые видеокамеры установили не только на избирательных участках, но и абсолютно во всех территориальных избиркомах. То есть, все желающие могут следить не только за процессом голосования, но и за подсчетом голосов.

Голосование на выборах президента России уже завершилось в 24 регионах на востоке страны, там идет подсчет голосов, передает "Интерфакс". Избирательные участки закрылись в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской, Курганской, Омской областях; Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях; республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтай, в Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Еврейской АО.

Нынешние выборы президента России — седьмые в истории. Впервые главу государства выбирают Крым и Севастополь, воссоединившиеся с Россией четыре года назад. За высший государственный пост в стране борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").