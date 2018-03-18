Украинская полиция не сочла нарушением порчу машин российских дипломатов

Массовые мероприятия у дипучреждений РФ на Украине с целью недопуска российских граждан на голосование прошли без грубых нарушений порядка, сообщила пресс-служба украинской Национальной полиции.

Украинские силовики заблокировали вход в посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, передает РИА Новости. Также на места подтянулись украинские националисты и радикалы.

Перед этим украинский националист бросил в пожилую женщину, пришедшую на выборы президента РФ в Киев, несколько горстей квашеной капусты. Организации украинских националистов (запрещена в РФ) исписали российские дипавтомобили словами"Крым наш" и красно-черными флагами.

В МИД России заявили, что решение Украины противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели митинги в Киеве и Харькове, требуя отставки президента Украины Петра Порошенко