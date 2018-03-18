Неймар требует у "ПСЖ" повышения зарплаты

Бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар рассчитывает на повышение зарплаты. Увеличение дохода форвард назвал обязательным условием того, чтобы он остался в команде в следующем сезоне.

Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи недавно летал в Бразилию на переговоры с Неймаром, который продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист потребовал у руководства клуба увеличения зарплаты до 1,1 млн евро в неделю, сообщает Чемпионат.com. По действующему контракту, который рассчитан до лета 2022 года, Неймар зарабатывает 750 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть "ПСЖ" из –за слабого уровня чемпионата Франции и отправиться обратно в "Барселону".