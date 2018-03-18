Собчак обвинила в воровстве журналиста "Радио Свободы"

На нынешних выборах президента России зафиксировано гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих, заявила кандидат на высший государственный пост в стране Ксения Собчак в воскресенье вечером на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Она отметила, что, согласно данным штаба на 18:00 московского времени, количество нарушений значительно снизилось по сравнению с прошлыми выборами, как в столице, так и во всей стране.

"Выборы стали сильно прозрачнее", — констатировала Собчак.

Она также отметила "аномальную" явку избирателей, правда, оговорилась, что она и члены штаба не понимают, с чем она связана, пишет РИА Новости.

Позже Собчак сообщила на своей странице в Facebook, что ее штаб вынужден отозвать статус доверенных лиц у журналистов Александра Расторгуева и Марии Павловой, из-за того что они в обход договоренностям выписали бланки наблюдателям. По заявлению кандидата в президенты, Расторгуев украл видеоконтент штаба и использовал его в кино без ссылок на источник, а также поставил под угрозу программу наблюдателей. Кандидат отметила, что просьбой выдать Расторгуеву и Павловой статус доверенных лиц к ней обратилось "Радио Свободы", чтобы они могли снимать в Чечне документальный фильм. Однако из-за поступка журналистов под угрозой оказалось наблюдение в Кемеровской области, где на избирательные участки одновременно пришли наблюдатели от штаба Собчак и по бланкам, выписанным журналистами. "В итоге на многие участки независимых наблюдателей не допустили до выяснения обстоятельств", — добавила Собчак.

Сама Ксения Собчак проголосовала днем в воскресенье в московском районе Хамовники на избирательном участке в музыкальной школе имени Бетховена. А после этого она посетила СИЗО "Матросская тишина", чтобы проверить как там проходит голосование.