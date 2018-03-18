Малайзия выдала России кредитного мошенника, засветившегося в 60 эпизодах

Власти Малайзии выдали России 42-летнего россиянина, обвиняемого в совершении около 60 эпизодов кредитного мошенничества. По версии следствия, обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем в Нижегородской области, получил десятки кредитов по фиктивным договорам на получение займов, не планируя возвращать деньги.

В отношении предпринимателя тогда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), а его самого отпустили под подписку о невыезде. Воспользовавшись этим, он покинул Россию, после чего был объявлен в розыск по каналам Интерпола, передает ТАСС.

Мужчину задержали в Малайзии, теперь сотрудники Национального центрального бюро Интерпола доставили его в Москву, рассказала официальный представитель МВД РФ.