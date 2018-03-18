Билан и Винокур проголосовали в КБР, а Михалков - под Нижним

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Президентские выборы 1 минута назад
Билан и Винокур проголосовали в КБР, а Михалков - под НижнимЧитайте нас в Telegram
Известные российские деятели культуры и искусства приняли участие в выборах президента России в воскресенье.
Певец Дима Билан проголосовал в родном городе Майский в Кабардино-Балкарии, пишет РИА Новости. Билан пришел на участок в городском Доме культуры до обеда. Многие избиратели были удивлены, что популярный певец голосует в глубинке. Сам Билан в Instagram рассказал, что не успел оформить возможность отдать свой голос по месту фактического пребывания. Поэтому они приехал на "малую родину". "Проехал по дорогим сердцу улочкам, увидел родственников по отцу, успел даже пообщаться!... Был рад повидать родные просторы, необходимые моей душе", — написал певец.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур проголосовал в столице Кабардино-Балкарии, гастролируя по стране. Он пришел на участок в здании Федерации профсоюзов в Нальчике.
Режиссер Никита Михалков сделал свой выбор среди кандидатов на пост президента России на избирательном участке в деревне Щепачиха Нижегородской области. К месту проведения выборов Михалкова из его поместья привезла машина "Победа". Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Анна Крылова, Михалков "проголосовал, пообщался с местными жителями и уехал домой". В деревне Щепачиха режиссер голосует уже второй раз.
Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на участке в Рязани. Она так же находится на гастролях, выступая в областной филармонии с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром. Долина рассказала, что сделала выбор, желая лучшего будущего молодежи, в частности, своей внучке.
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