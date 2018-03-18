Московский ТРЦ "Рио" эвакуировали из-за задымления

На юго-западе Москвы в торгово-развлекательном центре "Рио", расположенном по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 1, случилось задымление на первом этаже.

На место направлены пожарные расчеты. Посетители эвакуированы.

Информация уточняется, передает ТАСС.