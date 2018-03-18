Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Серьезная авария с летальным исходом, произошедшая в воскресенье, 18 марта, на восьмом километре Кутузовского проспекта в Москве, попала в объектив регистратора.

Водитель автомобиля "Лада", двигавшийся с большой скоростью, не справился с управлением.

Машину занесло, после чего она вылетела на полосу встречного движения, где протаранила Nissan и Volvo. После столкновения одна из легковушек опрокинулась.

Разбитые транспортные средства перекрыли три полосы движения из четырех.

В результате ДТП погиб водитель "Лады", еще семь человек пострадали. Четверых доставили в больницу вертолетами.