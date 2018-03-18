"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии

"Саутегмптон" на чужом поле одержал победу над "Уиганом" в четвертьфинальном матче Кубка Англии и пробился в полуфинальную стадию. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Пьер-Эмиль Хейбьерг (62-я минута) и Седрик Соареш (90-я), а Маноло Габбьядини на 73-й минуте не смог реализовать пенальти. Ранее в полуфинал турнира пробились лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Соперники по полуфиналу определятся в ходе жеребьевки.