В Москве закрылись избирательные участки

В столице только что завершилось голосование на выборах президента РФ, передает телеканал "Россия 24". Участки закрылись и комиссии приступили к обработке бюллетеней.

За два часа до этого Мосгоризбирком констатировал, что явка превысила 52 процента, но за прошедшее время она могла увеличиться. Примечательный факт: столичный департамент транспорта сообщил, что пассажиропоток 18 марта вырос на 30 процентов по сравнению с обычным воскресным днем. То, что на улицах необычно многолюдно, мог заметить любой, кто сегодня был в городе.

Также избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в Санкт-Петербурге и других регионах, живущих по московскому времени, передает РИА Новости. В 20:00 по Москве закрылась основная часть избирательных участков почти в пяти десятках регионов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.