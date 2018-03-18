Украинский омбудсмен не в курсе, что россиянам не давали голосовать

По результатам наблюдений за выборами президента России в дипломатических представительствах на Украине нарушений, связанных с недопуском, не выявлено. Об этом заявила уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом, по словам омбудсмена, ее проинформировали по результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения ее региональные представители в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в городе Киеве. Россияне не обращались в региональный офис уполномоченного по правам человека или к его региональным представителям с заявлениями о нарушении их избирательных прав, уточнила она.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила со своей украинской коллегой по телефону ситуацию с недопуском российских граждан в консульские учреждения для участия в голосовании на президентских выборах. По словам Москальковой, Людмила Денисова пообещала разобраться в ситуации, передает ТАСС.

Ранее украинские националисты заявляли о намерении сорвать голосование в день выборов президента России на участках в дипломатических представительствах России на Украине. Затем глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

В день голосования украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также украинские националисты и радикалы собрались у зданий диппредставительств.

В Центризбиркоме РФ по итогам выборов 18 марта ожидают реакции МИД России на блокирование голосования для россиян на Украине. Об этом заявил член ЦИКа Василий Лихачев.

В самом МИД России уже заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.