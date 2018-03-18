Отравление Скрипалей: Лондон легко переступает границы

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Отравление Скрипаля 10 минут назад
Отравление Скрипалей: Лондон легко переступает границыЧитайте нас в Telegram
Угар в Великобритании. Вроде отравили экс-полковника ГРУ с дочерью. Демонстрировать жертв не спешат, зато срочно обвинили Россию. Что дальше?
16 марта в посольстве России в Лондоне был устроен прием в честь уезжающих из страны дипломатов. Персонами нон-грата объявлены 23 человека. Российская дипмиссия сокращается почти вдвое. А если считать не только дипломатов, но и членов их семей, то Великобританию должны покинуть около ста человек. Понятно, что никто из них не имеет никакого отношения ни к трагедии в Солсбери, ни к устроенному потом британцами скандалу.
Британские власти грозят новыми антироссийскими санкциями, работая по своему сценарию. Кое-какие следы подготовки к этой провокации видны. Так, за несколько дней до отравления в Солсбери на YouTube новый неизвестный пользователь зачем-то выложил архивное видео с сюжетами по делу Скрипаля, которого в 2006 году судили в Москве. Само название отравляющего вещества, которое якобы использовали для покушения на бывшего полковника, уже звучало в британском сериале о русских диверсантах — его показали в прошлом году в ноябре.
Организация по запрещению химического оружия заявляет, что не располагает информацией о веществе с таким названием.
"В Российской Федерации никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе "Новичок". Но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так. Поэтому можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что оно оказалось использованным из этих запасов", — заявил Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия.
Образцы этого вещества должны храниться в секретной лаборатории Министерства обороны Великобритании Porton Down, раз уж именно здесь определили состав использованного для отравления яда. Но о том, чем на самом деле занимаются в этой лаборатории, британцы хранят молчание.
Не опубликовано ни одного официального документа, подтверждающего факт отравления. Непонятно, чем заняты 250 детективов в Солсбери: везде полицейские кордоны и защитные экраны. Скамейка, на которой обнаружили Скрипалей, уже вторую неделю закрыта палаткой. Единственное место, где не видно никакой охраны, — это больница, где, как утверждается, лежат отравленные.
Результаты расследования никому уже не нужны. Правительство выжимает максимум из этого скандала, отвлекая внимание от провального Brexit, который ведет этот кабинет министров к полному краху. После Солбсери рейтинги правящих консерваторов слегка подросли. Но Тереза Мэй наступает на старые грабли.
Их оставил 15 лет назад Тони Блэр. Он точно также рассказывал депутатам басни, но тогда об оружии массового поражения в Ираке. Последствия этой лжи — катастрофические: гибель полмиллиона иракцев, дестабилизация целого региона, терроризм.
"Я беру на себя полную ответственность. Данные разведки перед началом военной кампании, как оказалось, были неверны. Я смиренно прошу британский народ поверить мне, что я принимал это решение, потому что считал это правильным", — заявлял Блэр. И на этом — все. С бывшего премьера взятки гладки. Он наслаждается спокойной жизнью, сколотив к тому же мультимиллионное состояние.
Безнаказанность позволяет Лондону легко переступать границы. Ни то что о политической — об элементарной корректности речи уже не идет. Высказываясь о России, британские министры как будто соревнуются в грубости между собой. Они буквально затравили лидера оппозиции Джереми Корбина, который сказал, что никого нельзя обвинять, не имея доказательств.
Не исключено, что убийство бывшего соратника Березовского Николая Глушкова также будет использовано для поддержания антироссийских страстей. Глушкова задушили в его доме на юге Лондона. Преступление расследует все то же Контртеррористическое управление, которое занимается отравлением в Солсбери. Scotland Yard говорит, что пока эти два дела не связаны между собой.
Глушков получил убежище в Англии в 2010 году. В России он был заочно осужден за мошенничество на 8 лет по делу "Аэрофлота", который они вместе с Березовским обкрадывали.
Все то же самое и в ситуации со Скрипалем. Отсутствие доказательств, нестыковки британское правительство не смущают. Мало того, разрывая отношения с Москвой, Лондон пытается втянуть в этот искусственно созданный конфликт другие страны. По первому звонку примкнули США, Германия и Франция. Великобритания намерена расширить этот список за счет других партнеров по НАТО и ЕС. Выстраивание коалиций — такой же классический английский стиль, как и организация провокаций.
Англичане продолжают удивлять — такие чистюли. Уж сколько провокаций в отношении России с их стороны в истории... И в заговоре против государя-императора Павла Первого британский посол участвовал. Как же? Павел-то с Францией хотел отношения строить, а та ведь Англии военно-морскую блокаду объявила. Вот Павла и убили в итоге. Да и против Николая Второго заговор плели. А потом и против советского правительства. Чего стоит дело Локхарта — британского посла. Локхарт уже при Ленине заговор плел, госпереворот все пытался организовать и щедро финансировал. Поймали его потом на этом. А уж сколько смеялись над английским "шпионским камнем" в Москве! Помните муляж булыжника с электронной начинкой внутри?.. Спустя годы сами англичане признали "шпионский камень" своим.
Да, у них нет ничего святого. Даже в выборы своего ближайшего союзника — США — и то вмешались. Какие-то подметные доклады писали против нынешнего американского президента. Какой-то Кристофер Стил от МI6. Конгресс до сих пор не разобрался, все распутывает. Скоро уж срок докладывать, кстати. Может, поэтому в Лондоне вновь решились русскими прикрыться? Просто, чтобы перекричать всех.
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