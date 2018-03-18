Тема:

Отравление Скрипаля 10 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 марта 201822:40 Александр Хабаров

Отравление Скрипалей: Лондон легко переступает границы

Читайте нас в Telegram

Угар в Великобритании. Вроде отравили экс-полковника ГРУ с дочерью. Демонстрировать жертв не спешат, зато срочно обвинили Россию. Что дальше?

16 марта в посольстве России в Лондоне был устроен прием в честь уезжающих из страны дипломатов. Персонами нон-грата объявлены 23 человека. Российская дипмиссия сокращается почти вдвое. А если считать не только дипломатов, но и членов их семей, то Великобританию должны покинуть около ста человек. Понятно, что никто из них не имеет никакого отношения ни к трагедии в Солсбери, ни к устроенному потом британцами скандалу.

Британские власти грозят новыми антироссийскими санкциями, работая по своему сценарию. Кое-какие следы подготовки к этой провокации видны. Так, за несколько дней до отравления в Солсбери на YouTube новый неизвестный пользователь зачем-то выложил архивное видео с сюжетами по делу Скрипаля, которого в 2006 году судили в Москве. Само название отравляющего вещества, которое якобы использовали для покушения на бывшего полковника, уже звучало в британском сериале о русских диверсантах — его показали в прошлом году в ноябре.

Организация по запрещению химического оружия заявляет, что не располагает информацией о веществе с таким названием.

"В Российской Федерации никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе "Новичок". Но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так. Поэтому можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что оно оказалось использованным из этих запасов", — заявил Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Образцы этого вещества должны храниться в секретной лаборатории Министерства обороны Великобритании Porton Down, раз уж именно здесь определили состав использованного для отравления яда. Но о том, чем на самом деле занимаются в этой лаборатории, британцы хранят молчание.

Не опубликовано ни одного официального документа, подтверждающего факт отравления. Непонятно, чем заняты 250 детективов в Солсбери: везде полицейские кордоны и защитные экраны. Скамейка, на которой обнаружили Скрипалей, уже вторую неделю закрыта палаткой. Единственное место, где не видно никакой охраны, — это больница, где, как утверждается, лежат отравленные.

Результаты расследования никому уже не нужны. Правительство выжимает максимум из этого скандала, отвлекая внимание от провального Brexit, который ведет этот кабинет министров к полному краху. После Солбсери рейтинги правящих консерваторов слегка подросли. Но Тереза Мэй наступает на старые грабли.

Их оставил 15 лет назад Тони Блэр. Он точно также рассказывал депутатам басни, но тогда об оружии массового поражения в Ираке. Последствия этой лжи — катастрофические: гибель полмиллиона иракцев, дестабилизация целого региона, терроризм.

"Я беру на себя полную ответственность. Данные разведки перед началом военной кампании, как оказалось, были неверны. Я смиренно прошу британский народ поверить мне, что я принимал это решение, потому что считал это правильным", — заявлял Блэр. И на этом — все. С бывшего премьера взятки гладки. Он наслаждается спокойной жизнью, сколотив к тому же мультимиллионное состояние.

Безнаказанность позволяет Лондону легко переступать границы. Ни то что о политической — об элементарной корректности речи уже не идет. Высказываясь о России, британские министры как будто соревнуются в грубости между собой. Они буквально затравили лидера оппозиции Джереми Корбина, который сказал, что никого нельзя обвинять, не имея доказательств.

Не исключено, что убийство бывшего соратника Березовского Николая Глушкова также будет использовано для поддержания антироссийских страстей. Глушкова задушили в его доме на юге Лондона. Преступление расследует все то же Контртеррористическое управление, которое занимается отравлением в Солсбери. Scotland Yard говорит, что пока эти два дела не связаны между собой.

Глушков получил убежище в Англии в 2010 году. В России он был заочно осужден за мошенничество на 8 лет по делу "Аэрофлота", который они вместе с Березовским обкрадывали.

Все то же самое и в ситуации со Скрипалем. Отсутствие доказательств, нестыковки британское правительство не смущают. Мало того, разрывая отношения с Москвой, Лондон пытается втянуть в этот искусственно созданный конфликт другие страны. По первому звонку примкнули США, Германия и Франция. Великобритания намерена расширить этот список за счет других партнеров по НАТО и ЕС. Выстраивание коалиций — такой же классический английский стиль, как и организация провокаций.

Англичане продолжают удивлять — такие чистюли. Уж сколько провокаций в отношении России с их стороны в истории... И в заговоре против государя-императора Павла Первого британский посол участвовал. Как же? Павел-то с Францией хотел отношения строить, а та ведь Англии военно-морскую блокаду объявила. Вот Павла и убили в итоге. Да и против Николая Второго заговор плели. А потом и против советского правительства. Чего стоит дело Локхарта — британского посла. Локхарт уже при Ленине заговор плел, госпереворот все пытался организовать и щедро финансировал. Поймали его потом на этом. А уж сколько смеялись над английским "шпионским камнем" в Москве! Помните муляж булыжника с электронной начинкой внутри?.. Спустя годы сами англичане признали "шпионский камень" своим.

Да, у них нет ничего святого. Даже в выборы своего ближайшего союзника — США — и то вмешались. Какие-то подметные доклады писали против нынешнего американского президента. Какой-то Кристофер Стил от МI6. Конгресс до сих пор не разобрался, все распутывает. Скоро уж срок докладывать, кстати. Может, поэтому в Лондоне вновь решились русскими прикрыться? Просто, чтобы перекричать всех.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

23:44

Путин: у России нет химоружия

23:23

ЦИК: Владимир Путин удерживает уверенное лидерство

22:49

ЦИК: после обработки 40% бюллетеней Путин уверенно лидирует

22:40

ЦИК: в Москве Путин набирает 72,6, в Петербурге - 79,5 процента голосов

21:59

30 процентов бюллетеней: Путин продолжает лидировать

21:52

Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

21:25

ЦИК: Владимир Путин набирает 72,5 процента голосов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Мы обречены на успех". Путин поблагодарил россиян за единство

"Мы обречены на успех". Путин поблагодарил россиян за единство

50 минут назад
ЦИК: Владимир Путин удерживает уверенное лидерство

ЦИК: Владимир Путин удерживает уверенное лидерство

33 минуты назад
"У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

"У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

2 часа назад
Путин о деле Скрипаля: у России нет химоружия

Путин о деле Скрипаля: у России нет химоружия

12 минут назад
Отравление Скрипалей: Лондон легко переступает границы

Отравление Скрипалей: Лондон легко переступает границы

1 час назад
ЦИК: в Москве Путин набирает 72,6, в Петербурге - 79,5 процента голосов

ЦИК: в Москве Путин набирает 72,6, в Петербурге - 79,5 процента голосов

1 час назад
На выборы президента России пришли почти 60 процентов избирателей

На выборы президента России пришли почти 60 процентов избирателей

4 часа назад
Максим Сурайкин: обидно, что граждане выбрали не социализм, а конкретного человека

Максим Сурайкин: обидно, что граждане выбрали не социализм, а конкретного человека

1 час назад
238
Ксения Собчак: мы провели яркую, красивую, новую политическую кампанию в России

Ксения Собчак: мы провели яркую, красивую, новую политическую кампанию в России

1 час назад
200
Геннадий Зюганов: мы соперничали с огромной государственной машиной

Геннадий Зюганов: мы соперничали с огромной государственной машиной

1 час назад
174
Сергей Бабурин: все цифры не имеют отношения к реальному голосованию

Сергей Бабурин: все цифры не имеют отношения к реальному голосованию

1 час назад
104
Борис Титов: мы достигли цели, которую ставили на этой избирательной компании

Борис Титов: мы достигли цели, которую ставили на этой избирательной компании

1 час назад
50
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

16.03.2018 15:01
Актер Федор Добронравов попал в больницу

Актер Федор Добронравов попал в больницу

1 час назад
Провокация с химоружием не удалась: у жителей Гуты нет ни ожогов, ни язв

Провокация с химоружием не удалась: у жителей Гуты нет ни ожогов, ни язв

1 час назад
Трамп устроил кадровую чехарду

Трамп устроил кадровую чехарду

1 час назад
Действия Британии напоминают сталинские процессы над троцкистами

Действия Британии напоминают сталинские процессы над троцкистами

2 часа назад
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
На Украине все же смогли проголосовать несколько сотен россиян

На Украине все же смогли проголосовать несколько сотен россиян

1 час назад
Вброс бюллетеней в Люберцах: двум членам избиркома грозит уголовная ответственность

Вброс бюллетеней в Люберцах: двум членам избиркома грозит уголовная ответственность

1 час назад
Пресс-секретарь штаба Путина: прекрасные цифры, а за явку спасибо Британии

Пресс-секретарь штаба Путина: прекрасные цифры, а за явку спасибо Британии

2 часа назад
Бабурин и Собчак спасли свои партии от ликвидации

Бабурин и Собчак спасли свои партии от ликвидации

3 часа назад
Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте

Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте

4 часа назад
Малайзия выдала России кредитного мошенника, засветившегося в 60 эпизодах

Малайзия выдала России кредитного мошенника, засветившегося в 60 эпизодах

4 часа назад
Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом

Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом

4 часа назад
"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке

"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке

4 часа назад
МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м

МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м

5 часов назад
Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым

Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым

5 часов назад
Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

5 часов назад
Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Кубке мира

5 часов назад
Новая версия: Скрипали могли надышаться ядом в машине

Новая версия: Скрипали могли надышаться ядом в машине

5 часов назад
Мужчина сделал предложение своей девушке на избирательном участке

Мужчина сделал предложение своей девушке на избирательном участке

6 часов назад
В Крыму нежелающих признавать выборы сравнили с Бабой-ягой

В Крыму нежелающих признавать выборы сравнили с Бабой-ягой

6 часов назад
Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми

Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми

8 часов назад
Машина въехала в британский клуб: ранены 13 человек

Машина въехала в британский клуб: ранены 13 человек

8 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

17.03.2018 09:03
Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

17.03.2018 00:01
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

16.03.2018 11:45
7 ключевых отличий фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" от игры

7 ключевых отличий фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" от игры

7 часов назад
Провалившийся асфальт в Таганроге вызвал волну смешных фотоколлажей

Провалившийся асфальт в Таганроге вызвал волну смешных фотоколлажей

11 часов назад
Пиво и чипсы как способ дожить до 100 лет: что об этом думают ученые

Пиво и чипсы как способ дожить до 100 лет: что об этом думают ученые

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года

13 часов назад
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

16.03.2018 10:09
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38