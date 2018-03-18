Бабурин и Собчак спасли свои партии от ликвидации

Лицензии партий "Гражданская инициатива" и "Российский общенародный союз" были продлены благодаря выдвижению их лидеров в кандидаты на выборах президента России.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что 23 партии могут быть ликвидированы из-за несоответствия требованиям о необходимости участия в выборах разного уровня. Но Ксения Собчак и Сергей Бабурин продлили своим партиям лицензию на 7 лет, хотя последние не участвовали в достаточном количестве региональных и местных выборов, передает ТАСС.

По словам Шевченко, всего были проанализированы квалификационные признаки существующих 43 партий.