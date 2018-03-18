Боевики используют мирных сирийцев в качестве рабов

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Конфликт в Сирии 53 минуты назад
Боевики используют мирных сирийцев в качестве рабовЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселёв
Сирия. Восточная Гута. Уже две трети этой территории сирийская армия при поддержке наших ВКС освободила от фанатиков-террористов. Гуманитарная помощь туда теперь поступает. Многие тысячи мирных жителей покидают район боевых действий по гуманитарным коридорам. Сайт Минобороны России все это транслирует в реальном времени. С Восточной Гутой все неизбежно разрешится наименее болезненным образом.
Проблема, однако, в том, что американцы бесцеремонным образом обосновались и в Дейр-эз-Зоре, и в Ракке и Ат-Танфе, и еще много где. Находятся в Сирии незаконно.
"Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие Вооруженных сил на сирийской территории. Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна, но мы — реалисты и понимаем, что не воевать же с ними. Поэтому мы координируем действия хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Важным предостережением в этом смысле стало очень остужающее заявление начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которой предстоит изображать жертв химического инцидента. По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства. Планируется нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. При этом в Дамаске, в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии, находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — подчеркнул Герасимов.
Предостережение, судя по всему, сыграло свою роль, по крайней мере, на прошедшей неделе ничего подобного не произошло.
Автор: Михаил Федотов
Изможденные, голодные, раненные, но главное — теперь в безопасности: гуманитарный коридор Хамурия, словно полноводная река из десятков тысяч мирных сирийцев, покидающих Восточную Гуту. Дорога жизни для тех, кто практически шесть лет был живым щитом в анклаве исламистов.
Многие, не зная английского и тем более русского, пытаются поделиться своим горем. Многое понятно без перевода. Жизнь под властью исламистов: пытки, обстрелы, публичные казни.
"Меня избили за то, что я пытался уйти из своего поселка. Неважно, из какой группировки террористы, все они — убийцы и негодяи", — сказал один из местных жителей.
"Я очень рада, что нам удалось вырваться из рук боевиков. Жить с ними невозможно! Заоблачные цены на продукты, нет лекарств. Всю гуманитарную помощь, которую нам завезли несколько дней назад, они забрали себе", — рассказала одна из бывших заложниц.
Безопасность на гуманитарном коридоре обеспечивают российские и сирийские военные. Дежурят наши военные медики. Много людей выходит с пулевыми или осколочными ранениями — террористы обстреливают пункт пропуска.
Из российского Центра по примирению привезли в Хамурию несколько тысяч продуктовых наборов, воду, фрукты.
На пункте пропуска российские военные развернули и две полевых кухни — рисовая каша с тушенкой. Конечно, меню для арабов непривычное, но изголодавшиеся люди рады и этому.
По приблизительным подсчетам, с начала работы гуманитарных коридоров его покинули почти сто тысяч человек. И это — безусловный успех российских военных. Тяжелые переговоры с лидерами некоторых группировок дали свой результат.
Помощь от России жителям Восточной Гуты измеряется уже сотнями тонн. На аэродроме Дамаска приземлился еще один транспортный самолет. Внутри продукты, теплые вещи и постельные принадлежности.
Часть гуманитарной помощи российские военные уже раздали в городке Адра. Здесь в лагере беженцев временный кров нашли несколько тысяч мирных граждан, покинувших восточные предместья Дамаска.
"Боевики использовали нас в качестве рабов. А здесь, хоть это и лагерь беженцев, мы снова чувствуем себя свободными", — признаются люди.
19 марта российские военные ожидают выхода еще нескольких десятков тысяч мирных жителей Восточной Гуты. На гуманитарном коридоре вновь будут развернуты полевые кухни и мобильный госпиталь Центра по примирению.
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