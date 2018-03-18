"Добро пожаловать в ад": украинские радикалы разожгли костры у российских дипмиссий

С Украины весь день поступают сообщения о том, что россиян не пускают на избирательные участки, организованные в диппредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. То есть украинские власти выполнили свои обещания - препятствовать голосованию. Вечером в российском Центризбиркоме также сообщили, что получили информацию о порче российского имущества, в частности, машин наших дипломатов. Нацгвардия в Одессе объявила, что около генконсульства России обнаружена бомба, чем парализовала все движение у диппредставительства. Позже выяснилось, что никакой бомбы не было.

Парламентская ассамблея ОБСЕ направила в Киев письмо в связи с решением не допускать граждан России к местам голосования на Украине. Об этом рассказали в российском ЦИК. Там также не исключают, что обратятся в ООН по поводу действий Киева.

Никогда еще дипломатические представительства Российской Федерации на Украине так не охраняли. На страже консульства во Львове – полицейские и нацгвардия. Для большей надежности прилегающую территорию оградили забором. Перед входом – дотошный паспортный контроль: людей пускают по спискам.

А охранять избирателей действительно есть от кого. Активисты из движения "Национальный корпус", не изменяя своим привычкам, поставили напротив здания палатку и бочки. Хотели устроить, как сами выражались, "коридор позора" для желающих проголосовать. Однако за весь день сами из него так и не вышли. Устав ждать и желая хоть как-то согреться, решили подпалить нечто, больше похожее на кукольный домик, хотя сами пытались уверить журналистов, что это копия Кремля.

По-боевому были настроены и харьковские радикалы. Избирательный участок они заблокировали, заявив, что каждый, кто решит проголосовать, должен пройти через карту Украины, залитую кровью. Кстати, картонный макет собственной страны националисты залили красной жидкостью самостоятельно. Гвардейцы у дверей диппредставительства лишь смущенно улыбались. Однако некоторые российские граждане все же смогли найти контраргументы, на которые пикетирующим нечего было ответить.

- Вот мой российский паспорт. Я заехал сюда и хочу проголосовать.

- А за кого вы хотите проголосовать?

- Это мое дело, это мое право. Я проголосую знаете за что? За дружбу между Украиной и Россией.

Дрова, покрышки, невыветривающийся запах гари и строй молодчиков в балаклавах, из-под которых лишь глаза выглядывают, – в Киеве вновь решили воскресить в памяти события четырехлетней давности. Правда, с Майдана активисты переместились к российскому посольству. Символично, что прохожим они раздавали билеты с припиской "Добро пожаловать в ад".

Распоряжение не пускать россиян на выборы отдал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Всего на консульском учете на Украине сейчас стоит 72 тысячи граждан России, однако на деле число наших соотечественников, обладающих правом голоса, в республике превышает 200 тысяч.

В Москве назвали такое поведение Киева незаконным, противоречащим международным нормам, да и просто недостойным звания цивилизованной страны. Стоит отметить, что дипломаты и граждане России просьбу Авакова выполнили: с их стороны ни одного правонарушения или даже намека на провокацию в ходе голосования зафиксировано не было.