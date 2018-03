Трамп: в команде Мюллера - 13 закоренелых демократов и ни одного республиканца

В команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы, нет ни одного республиканца — доминируют демократы и их сторонники. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп.

По его словам, в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, некоторые — "большие сторонники жуликоватой Хиллари" Клинтон. Недавно в команду Мюллера добавили еще одного демократа — и все же "никакого сговора нет", возмутился в "Твиттере" Трамп.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!