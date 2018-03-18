Шахматист Грищук разошелся миром с Мамедьяровым на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Александр Грищук в матче седьмого тура не смог одолеть Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Берлине. Россиянин играл белыми фигурами. Грищук набрал 3,5 балла. На первом месте пока идет Мамедьяров (4,5).

В настоящий момент продолжаются остальные встречи седьмого тура: Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения) — Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) — Владимир Крамник (Россия), сообщает ТАСС.

Напомним, что победитель турнира претендентов встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.