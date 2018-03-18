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18 марта 201821:40 Павел Зарубин

Россияне выбирали президента 22 часа

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18 марта — день выборов президента Российской Федерации. Голосование — по всей стране.

Очереди на избирательных участках. Явка такая, какой во многих регионах и не было никогда. Участки еще открыты только в Калининградской области, во всех остальных регионах уже подсчитывают голоса.

Выборы в России, учитывая разницу во времени, в общей сложности длятся 22 часа. Старт им накануне в 23:00 по московскому времени дали, когда на Дальнем Востоке было 8 утра.

На Чукотке в тот момент мела сильнейшая пурга, но на участках выстроились впечатляющие очереди. Во многих регионах явка избирателей серьезно превышает показатели президентских выборов 2012 года.

Голосование — в роддомах, в больницах, в воинских частях. На участки приходили семьями, с детьми любого возраста.

Впервые в современной истории президентские выборы прошли в Крыму и в Севастополе. Но, конечно, особое внимание было приковано к кандидатам на пост президента. Раньше всех на избирательный участок пришел Владимир Путин. Президент проголосовал в здании Российской академии наук в 9:30 утра.

Именно на этом участке Путин голосует на каждых выборах. Здесь, как и на очень многих других участках по стране, установлены электронные урны для голосования. В кабинке для голосования Путин находился около 30 секунд и затем подошел к комплексу обработки избирательных бюллетеней.

В одну из школ на западе Москвы пришел Владимир Жириновский. Сверили паспортные данные, он расписался за получение бюллетеня.

Лидер ЛДПР выходит из кабинки и показывает всем свой бюллетень. День выборов президента он называет одним из самых важных для истории страны.

Павел Грудинин голосует и стремительно покидает избирательный участок. Это вообще характерная черта его кампании в последние недели: не отвечать на вопросы журналистов.

Григорию Явлинскому пришлось ждать своей очереди у кабинки. На этом участке — тоже электронные урны для голосования.

Только в половине второго появилась на избирательном участке Ксения Собчак. Она проголосовала не по месту регистрации.

"Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо, с чувством выполненного долга, потому что мы все участвовали в этой кампании и считаем ее очень успешной", — отметил Борис Титов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заранее выбрала наиболее удобный участок для голосования и испробовала таким образом на себе, что система замены участков сработала. При этом прежде чем получить бюллетень, Памфиловой пришлось постоять в большой очереди. Отсюда — сразу в Центризбирком, впереди — минимум сутки безостановочной работы.

Националисты и подразделения МВД Украины уже официально действовали сообща. В Киеве, Харькове, Одессе и во Львове они вместе не пускали граждан России в посольства и консульства, где расположены избирательные участки. Все перегорожено заборами и агрессивными молодчиками. Несмотря на прямые угрозы, все-таки были люди, которые не побоялись прийти и настаивали на том, чтобы их пропустили.

"Беспрецедентный случай! Просто вызывающее отношение к международному праву. Это говорит о том, что ситуация на Украине деградирует", — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Впрочем, остановить всех все равно не удалось. Многие применяли отвлекающие маневры. В одном из автомобилей, подъехавших к консульству, зазвучал российских гимн.

"Гимн слышали сотрудники Национальной гвардии Украины, они были немного обескуражены. В тот момент к нам смог попасть гражданин РФ", — сказал Валерий Катункин, консул-советник генерального консульства РФ в Одессе.

Латвия. Здесь, как и во многих других странах, выстроились очереди, растянувшиеся на многие десятки метров. Германия, Эстония, вся Средняя Азия, даже отпускники в Таиланде, которые предпочли не лежать на пляже, а пошли на участки. В Китае на выборы шли целыми творческими коллективами.

В России на многих участках — особая атмосфера.

"Весь чеченский народ вышел на выборы. У нас праздничный день, я выбрал наше достойное будущее", — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уже ранним утром проголосовали многие политики, губернаторы, мэры, министры — федеральные и региональные – артисты. Голосование — в самых высокогорных селах и на морских судах — по всей стране. Участки работают даже там, где представить их совсем уж сложно. К примеру, на Камчатке из-за соревнований погонщиков собак развернули спецпалатки.

Текст: "Вести недели"

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