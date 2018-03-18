Климкин предложил трудоустройство высылаемым из России британцам

От министра иностранных дел Украины Павла Климкина поступило предложение главе МИД Великобритании Борису Джонсону: трудоустроить в Киеве британских дипломатов, ставших персонами нон грата в РФ.

Об этом Климкин написал твит.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатЁв у КиєвЁ та вЁдновити роботу консульської секцЁї: українцЁ будуть радЁ знову отримувати британськЁ вЁзи швидко Ё не через Варшаву. І ДжудЁт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.

Кризис в отношениях России и Великобритании случился на фоне инцидента в британском Солсбери, где нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По мнению британской стороны, к отравлению причастен Кремль, Россия это отрицает. Английский премьер Тереза Мэй объявила о о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне, Россия ответила симметрично: 23 английских дипломата за неделю должны покинуть страну.