Захарова: Британия вершит правосудие в стиле "Алисы в стране чудес"

Лондон должен перестать устраивать спектакли и начать совместное расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое требование Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания главы британского МИДа Бориса Джонсона.

Бездоказательные обвинения и последовавшее шоу очень напомнило правосудие в стиле "Алисы в стране чудес", подчеркнула Захарова и предложила вернуться в правовое поле, передает ТАСС.

И напомнила, что Лондон так и не предоставил Москве материалы по делу отравления Скрипалей.