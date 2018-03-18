В штабе Путина ждут своего кандидата

Президент России Владимир Путин, участвовавший в выборах, может посетить свой избирательный штаб, на это надеется сопредседатель штаба, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, допускает возможность визита и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Штаб Путина находится в Гостином дворе, вечером там соберется порядка 2 тысяч человек. Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов уточнил, что приедут несколько сотен доверенных лиц президента, волонтеры, люди, работавшие в его общественной приемной и колл-центре. Кондрашов отметил, что всего было обработано 62 тысячи обращений.

Заинтересованы штабом оказались и журналисты: всего было аккредитовано 538 представителей СМИ, из них 195 — иностранных. Самый большой интерес проявили немцы, французы, японцы.

Инициативная группа организовала для гостей штаба фуршет, передает ТАСС.

В 9 вечера по Москве закрылись избирательные участки. По данным экзитполов ВЦИОМ, действующий президент Владимир Путин побеждает в первом туре на выборах главы государства, набирая 73,9% голосов.

ЦИК сообщает, что после обработки 21,33% протоколов Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% голосов в его поддержку.