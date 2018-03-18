ЦИК: Владимир Путин набирает 72,5 процента голосов

На выборах президента России лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набирая 72,5 процента голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ по итогам обработки 25,34 процента бюллетеней.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набирает 15,3 процента голосов. Третий — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 6,8 процента. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,4 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,7, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) — по 0,6 процента голосов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, основные результаты выборов президента России скорее всего будут известны уже к 2-3 часам ночи по московскому времени. На нынешних выборах процесс подсчета и ввода голосов, по ее словам, удалось ускорить втрое по сравнению с прошлыми благодаря введению современных технологий. Явка избирателей по состоянию на 18:00 по московскому времени, по словам Памфиловой, составила 60 процентов.

Ранее Вести.Ru опубликовали данные экзитполов ВЦИОМ — опросов на выходе с избирательных участков, — а также опросов, проведенных Фондом Общественное мнение. Они близки к цифрам, озвученным ЦИК.