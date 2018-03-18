Россиянки обыграли американок, одержав вторую победу на чемпионате мира по керлингу

Женская сборной России по керлингу оказалась сильнее соперниц из команды США на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт-Бее. В рамках кругового турнира россиянки победили американок со счетом 8:5.

За сборную России выступили Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева. Ранее на турнире наша команда обыграла сборную Шотландии со счетом 8:4.

Следующим соперником россиянок станет команда Швейцарии. Эта встреча также состоится 18 марта.