Пресс-секретарь штаба Путина: прекрасные цифры, а за явку спасибо Британии

"Прекрасными" и "замечательными" назвал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента России пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов. При этом, по его словам, в штабе Путина "сами себе никаких целей не ставили, и не фигурировали никакие цифры на протяжении всей кампании".

"Мы были точно уверены, что победим в первом туре, что не потребуется второй тур", — рассказал Кондрашов.

По его словам, единственной задачей, которую ставил Владимир Путин, было обеспечение легитимности выборов, передает РИА Новости.

По данным ЦИК России по итогам обработки 30,02 процента протоколов, Владимир Путин получает 73,1 процента голосов избирателей. На предыдущих выборах в 2012 году его результат составил 63,6 процента.

По мнению Кондрашова, одним из факторов высокой явки на президентских выборах — по имеющимся данным около 60 процентов — стала антироссийская политика Великобритании в период, предшествовавший голосованию.

"Сейчас цифра явки оказывается выше, чем мы ожидали, процентов на 8-10. За это надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет", — сказал Кондрашов.

По словам Кондрашова, всякий раз, когда Россию огульно и без доказательств в чем-либо обвиняют, русский народ объединяется вокруг центра силы.