"У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что у него гораздо больше голосов на выборах, чем цифры предварительных данных. "У нас не меньше, у нас гораздо больше", — сказал он, добавив, что в "ЦИКе тоже об этом прекрасно знают".

"У нас есть альтернативная система подсчета", — добавил Грудинин, отметив, что выборы, по его мнению, нечестные.

"Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда подведем итоги", — сказал Грудинин.

Кандидат в президенты России Сергей Бабурин заявил, что не сомневается в уверенной победе Владимира Путина на выборах. Об этом он сообщил на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов-2018", комментируя данные ВИОМ и ФОМ.

"На команду Путина работала даже Тереза Мэй, она сплотила вокруг него всех колеблющихся", — сказал он.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов первые данные о победе действующего президента назвал замечательными и сообщил, что штаб был уверен в победе своего кандидата в первом туре.

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что независимо от результатов голосования, в выборах стоило принять участие.

На выборах президента, по предварительным данным, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набирая 72,53% голосов после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 14,9%, третьем место у кандидадат от ЛДПР Владимира Жириновского — 6,7%.