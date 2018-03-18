Матвиенко: Москве есть чем ответить на давление Лондона

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила: Москва поставит Лондон на место, если Великобритания продолжит оказывать давление в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Есть чем ответить, добавила она.

Британия будет вынуждена привлечь Россию к расследованию, потому что вместе со Скрипалем была отравлена его дочь Юлия, а Юлия Скрипаль – гражданка РФ. И Россия уже заставила Великобританию обратиться в Организацию по запрещению химического оружия.

Давление не снизится до 2024 года, полагает Матвиенко, потому что Западу нужна послушная Россия, но "наша страна готова только к равноправному диалогу", передает РИА Новости.

Кризис в отношениях РФ и Великобритании случился после отравления экс-полковника запаса ГРУ Скрипаля в британском Солсбери. От нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" пострадала и дочь Скрипаля Юлия.

Британская сторона обвиняет Кремль, премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность и предпринимает ответные меры: 23 британских дипломата в недельный срок должны покинуть Россию, Британский совет прекращает свою деятельность, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.