30 процентов бюллетеней: Путин продолжает лидировать

После обработки 30% бюллетенй на выборах президента РФ продолжает лидировать действующий глава государства Владимир Путин, который набрал 73,11% голосов.

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 14,96%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 6,73% голосов.

На четвертом месте Ксения Собчак с 1,39%, пятерку лидеров замыкает Григорий Явлинский с 0,78%. На шестом месте Сергей Бабурин – 0,63%, на седьмом Максим Сурайкин – 0,62%, на восьмом – Борис Титов – 0,61%.