Актер Федор Добронравов попал в больницу

Российский актер Федор Добронравов находится в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на его агента Ирину Сойкину. "Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", — рассказала она.

Федор Добронравов — народный артист России, он известен, в частности, по ролям в фильмах "Ликвидация" и "День радио", сериале "Сваты". На его счету — также и театральные работы, в том числе в театре Сатиры и "Сатириконе".