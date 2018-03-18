Актер Федор Добронравов попал в больницу

18 марта 201822:01
Актер Федор Добронравов попал в больницуЧитайте нас в Telegram
Российский актер Федор Добронравов находится в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на его агента Ирину Сойкину. "Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", — рассказала она.
Федор Добронравов — народный артист России, он известен, в частности, по ролям в фильмах "Ликвидация" и "День радио", сериале "Сваты". На его счету — также и театральные работы, в том числе в театре Сатиры и "Сатириконе".
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