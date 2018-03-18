Вброс бюллетеней в Люберцах: двум членам избиркома грозит уголовная ответственность

В подмосковных Люберцах участковая избирательная комиссия приняла решение признать несостоявшимися выборы на участке, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Бюллетени признаны недействительными. "Будем дальше смотреть решение территориальной избирательной комиссии", — рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

Факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах был подтвержден по результатам изучения записи с видеокамер, передает ТАСС. Урна, в которую производился вброс, опечатана, отстранены от работы два члена избирательной комиссии. Им грозит уголовная ответственность.

В городе Артеме в Приморье участковая избирательная комиссия также приняла решение признать недействительными бюллетени для голосования из урны, в которую могли осуществить вброс. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.