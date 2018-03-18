Россиянка Просвирнова завоевала серебро на чемпионате мира по шорт-треку

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова показала второй результат на дистанции 1000 метров на чемпионате мира, который проходит в Монреале. Россиянка уступила лишь Сим Сок Хи из Южной Кореи. Время лидера – 1 минута 29,316 секунды.

Просвирновой совсем немного не хватило до победы. Она пробежала дистанцию за 1 минуту 29,352 секунды. Бронза досталась китаянке Ли Цзынью (1.29,580). Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова выбыла на стадии четвертьфинала.

Напомним, что 17 марта на чемпионате мира в Монреале Семен Елистратов оказался третьим на двух дистанциях – 500 и 1500 метров.