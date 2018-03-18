Касаткина уступила японке Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела в финале престижного турнира в Индиан-Уэллсе обыграть Наоми Осаку из Японии. Для победы сопернице россиянки хватило двух партий, в которых она победила со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

На турнире в Инидан-Уэллсе Дарья Касаткина была посеяна под 20-м номером. 20-летняя россиянка на пути к финалу победила чешку Катерину Синякову, американку Слоан Стивенс, датчанку Каролин Возняцки, немку Ангелик Кербер и американку Винус Уильямс.

В настоящий момент Касаткина находится на 19-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации.