ЦИК: после обработки 40% бюллетеней Путин уверенно лидирует

После обработки 40% бюллетеней в ЦИК заявили: Владимир Путин уверенно лидирует на выборах президента России. Путин набрал 74,22% голосов, продолжающий терять голоса кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 14,03%, на третьем — также теряющий голоса лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом — набирающая голоса Ксения Собчак с 1,41%.

Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский набрал 0,80%. До 0,64% подрос Максим Сурайкин из "Коммунистов России", Борис

Титов из "Партии Роста" почти догнал – 0,63%. Сергей Бабурин из "Российского общенародного союза") остался на прежних 0,63%, передает "Интерфакс".