Карякин обыграл американца Со на шахматном турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в матче седьмого тура оказался сильнее американского шахматиста Уэсли Со на турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который в эти дни проходит в Берлине.

Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 40-м ходу в пользу Карякина. Благодаря этой победе российский шахматист набрал 3 балла, поднявшись на четвертое место.

Еще в одном поединке американец Фабиано Каруана сумел черными фигурами обыграть армянина Левона Ароняна. Теперь на его счету 5 баллов. Каруана возглавляет турнирную таблицу после семи туров.