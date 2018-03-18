ЦИК: Владимир Путин удерживает уверенное лидерство

По данным Центризбиркома, по итогам подсчета 50 процентов протоколов избирательных комиссий Владимир Путин уверенно лидирует на выборах президента России, набирая 75,01 процента.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 13,39 процента голосов, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (6,34 процента), — передает "Интерфакс".

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набрала 1,42 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,82 процента. Кандидаты Максим Сурайкин и Борис Титов набрали по 0,65 процента, Сергей Бабурин — 0,63.