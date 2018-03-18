Путин о деле Скрипаля: у России нет химоружия

Президент России Владимир, отвечая на вопрос об отравлении в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля, заявил, что узнал об этом деле из СМИ. Он подчеркнул, что у России нет таких отравляющих средств.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать! — сказал российский лидер. — У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".