Владимир Путин получил первое поздравление с победой на выборах от коллеги из Сербии

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

"Примите искренние поздравления с новым избранием президентом Российской Федерации с наилучшими пожеланиями и далее решительно вести вашу страну четко определенной дорогой прогресса, во благо всех ее граждан. Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", — цитирует сербского президента ТАСС.