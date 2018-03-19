Владимир Путин о своем президентстве в 2030 году: это смешно

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году, президент России Владимир Путин ответил, что считает такое предположение смешным. "То, что вы говорите, немного смешно. — сказал 65-летний российских лидер. — Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!"