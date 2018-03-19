У Швайнштайгера и Иванович родился сын Лука

18 марта немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер, выступающий сейчас в американском клубе "Чикаго Файр", и сербская экс-теннисистка Ана Иванович впервые стали родителями. В знаменитой спортивной семье родился сын, которого назвали Лукой.

Напомним, что Швайнштайгер и Иванович поженились еще в 2016 году в Венеции. Сербская теннисистка в свое время была первой ракеткой мира. Немецкий футболист долгое время выступал за сборную Германии и мюнхенскую "Баварию". Известно, что роды прошли в Чикаго. Мать и сын чувствуют себя хорошо, сообщает РИА Новости.