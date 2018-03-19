Россия не будет отвечать на недопуск россиян на выборы на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет отвечать Киеву на недопуск граждан Российской Федерации к местам голосования в российских диппредставительствах на Украине. "Мы не будем отвечать какими-то ограничениями. Напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", — подчеркнул глава государства, назвав украинцев братским народом.

При этом российский лидер назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием: "Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм".

Как сообщалось, в день выборов президента России в посольства РФ в Киеве и российских консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в голосовании, напоминает РИА Новости. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.