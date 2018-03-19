ЦИК обработал 70% бюллетеней: результат Путина растет

По данным Центризбиркома, по итогам обработки 70 процентов протоколов избирательных комиссий действующий президент РФ Владимир Путин набирает 75,91 процента голосов, продолжая уверенно лидировать.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 13,39 процента, что почти на 3 процента меньше ранее достигнутого предварительного результата. На На третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,34 процента, сообщает "Интерфакс".