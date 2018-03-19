Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче чемпионата Испании

В матче 29-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Жироной" соперники на двоих забили 9 мячей. Встреча завершилась победой "сливочных" – 6:3. На счету португальского форварда "Королевского клуба" Криштиану Роналду оказалось четыре гола.

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Звездный португалец отличился на 11-й, 47-й, 64-й и 90-й минутах. Еще два гола у "Реала" забили Лукас Васкес и Гарет Бэйл. За "Жирону" голевыми действиями отметились Хуанпе и Кристиан Стуани, оформивший дубль.

"Сливочные" набрали 60 очков. На данный момент они занимают третье место в турнирной таблице. "Жирона" с 43 очками располагается на седьмой строчке.