Владимир Путин избирательному штабу: важно сохранить единение в стране

В минувшее воскресенье поздно вечером действующий президент России, кандидат на высший государственный пост посетил свой предвыборный штаб, расположенный в Гостином дворе в нескольких сотнях метров от Кремля.

Российский лидер поблагодарил встретивших его у входа волонтеров за проделанную работу, назвав их и себя частью большой команды, сообщает ТАСС. "Рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — подчеркнул он.

Войдя в зал, где его окружили сотни доверенных лиц, Владимир Путин обратился к собравшимся с речью, поблагодарив всех за поддержку. Глава государства отметил, что очень важно объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали. Владимир Путин указал, что перед страной стоят очень сложные задачи, и нужно их не только решать в текущем режиме, но и сделать рывок, для чего есть все основания.