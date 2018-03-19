37 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" победить "Детройт"

Матчем между "Колорадо Эвеланш" и "Детройт Ред Уингз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На своей площадке "лавины" одержали убедительную победу со счетом 5:1. Российский вратарь хозяев льда Семен Варламов отразил 37 бросков из 38.

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг, Блэйк Комо, Тайсон Бэрри и Натан Маккиннон, оформивший дубль. Единственный гол у гостей оказался на счету Джастина Абделькадера.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров сумел пополнить голевую копилку в этой встрече. Он отметился результативной передачей.