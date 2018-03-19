Владимир Путин набирает более 76 процентов

По данным Центризбиркома, кандидат в президенты РФ, действующий президент России Владимир Путин с гигантским большим отрывом лидирует на выборах главы государства: по итогам обработки 80 процентов протоколов его результат — 76,18 процента голосов избирателей.

По последним данным, свои голоса российскому лидеру отдали более 40,4 миллиона избирателей, передает "Интерфакс".

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший 12,3 процента голосов. При этом его результат продолжает снижаться. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,98 процента, что также ниже полученного ранее результата). Результат же кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак продолжает демонстрировать рост, составив в настоящее время 1,53 процента. Также улучшил свой показатель кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, получивший 0,92 процента голосов. Кандидат Борис Титов ("Партия Роста") — на шестом месте (0,7 процента), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — на седьмом (0,67 процента). Замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), получивший 0,64 процента голосов.