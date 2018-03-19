Результат Владимира Путина уже превзошел итоги прошлых выборов

После обработки Центризбиркомом 87,13 процента протоколов кандидат в президенты России Владимир Путин получив 45,7 миллиона голосов избирателей, что превысило показатели президентских выборов 2012 года.

В 2012 года по итогам президентский выборов Владимир Путин одержал победу, заручившись поддержкой 45 миллионов 602 тысяч 75 избирателей — 63,6 процента приявших участие в голосовании, напоминает "Интерфакс". На выборах главы государства 2000 года Владимир Путин получил 39 миллионов 740 тысяч 434 голоса.