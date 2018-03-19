Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с переизбранием

Несмотря на то, что Центризбирком еще не завершил подсчет голосов принявших участие в голосовании по выборам президента России, результат кандидата на высший государственный пост, действующего президента страны Владимира Путина такой внушительный, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поздравил его с переизбранием на второй срок.

В заявлении правительства Венесуэлы говорится: "Президент Боливарианской республики Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с переизбранием на период 2018-2024 годов и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов".

Как сообщалось, выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта, напоминает РИА Новости. По итогам обработки 90 процентов протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах с огромным отрывом, набирая 76,41 процента голосов.