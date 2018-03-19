Владимир Путин побил все рекорды поддержки избирателей

После обработки Центризбиркомом 92,22 процента протоколов избирательных комиссий кандидат в президенты РФ, действующий президент России Владимир Путин побил рекорды поддержки избирателей за все время участия в выборах президента страны, получив 49,6 миллиона голосов — 76,47 процента.

Как сообщалось, в 2004 году Владимир Путин одержал убедительную победу на президентских выборах, получив 49 565 238 голосов — 71,31 процента, в 2000 году — 39 740 434 голоса — 52,94 процента. На выборах 2012 года Владимир Путин победил, получив 45 602 075 голосов избирателей — 63,6 процента, напоминает "Интерфакс".

К данному моменту на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получающий лишь 11,99 процента голосов, что стало самым низким результатом для кандидата от этой партии за прошедшие компании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,82 процента, ухудшив результаты двух прошлых кампаний. Кандидат от "Гражданской платформы" по результатам обработки 93 процентов протоколов получает 1,6 процйента голосов, Григорий Явлинский — 0,99 процента, Борис Титов — 0,73 процента, Максим Сурайкин — 0,68 процента, Сергей Бабурин -0,65 процента.