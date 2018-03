Кучеров стал автором дубля в победном матче с "Эдмонтоном"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучерова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтон Ойлерз" сумел отличиться дважды. Его команда дома одержала победу со счетом 3:1. Россиянин стал автором второй и третьей шайб "молний".

Таким образом, Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. На его счету 93 (36+57) результативных балла.

There's good reason why @86Kucherov is your League leader in points. #EDMvsTBL pic.twitter.com/ffkthjnX6H