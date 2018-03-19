Россиянки одержали третью победу подряд на чемпионате мира по керлингу

Женская сборная России в третьем раунде кругового этапа чемпионата мира по керлингу оказалась сильнее швейцарских керлингисток со счетом 8:4. Таким образом, наша команда одержала уже третью победу подряд на турнире, который проходит в канадском Норт-Бее.

За сборную России на чемпионате мира выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова.

На данный момент россиянки вместе со шведской сборной лидируют в турнирной таблице, не зная поражений. 19 марта национальная команда России встретится с итальянскими керлингистками.