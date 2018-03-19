"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии

В четвертьфинале Кубка Англии лондонский "Челси" в гостях встречался с "Лестер Сити". Матч получился очень упорным. Лишь в дополнительное время "синим" удалось сломить сопротивление соперника. Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Антонио Конте.

Первыми в этой встрече отличились футболисты "Челси". Под занавес первого тайма гол забил Альваро Мората. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет усилиями Джейми Варди. Уже в дополнительное время победу лондонскому клубу принес Педро Родригес.

Ранее в полуфинал Кубка Англии вышли "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон". Пары определятся по итогам жеребьевки.